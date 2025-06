PSG, la rivincita del presidente Al Khelaifi: "Ci criticate e dubitate di noi ma abbiamo difeso la Francia"

Il presidente del Paris Saint-Germain neo vincitrice della UEFA Champions League, Nasser Al Khelaifi, si è sfogato nel post-partita della sfida che ha portato la formazione parigina sul tetto d'Europa. Dal suo arrivo nel club francese nel 2011 infatti il dirigente qatariota si era sempre distinto per i grandi investimenti, senza però mai riuscire a centrare il vero obiettivo del progetto, raggiunto ieri dopo aver perso la finale di UCL del 2020 contro il Bayern Monaco.

LO SFOGO - "Ci criticate sempre e dubitate di noi. Ma oggi abbiamo dimostrato di poter vincere. Abbiamo giocato per la Francia, non solo per il Paris. Siamo orgogliosi, abbiamo tanti tifosi. Grazie all’allenatore, ai giocatori, a Luis Campos e a chi ci ha sostenuto. Siamo campioni! È un sogno che si avvera" ha detto il numero 1 del Paris Saint-Germain ai microfoni di RMC Sport.

PER LA FRANCIA - "Non siamo solo un club parigino, ma una squadra francese che difende i colori del Paese. Abbiamo un campionato competitivo e tanti giocatori di talento. Guardate la doppietta di Désiré Doué, è stata magnifica" ha concluso Al Khelaifi, sottolineando come il successo in Champions sia un grande traguardo per tutto il calcio francese ed esaltando l'MVP dell'ultimo atto: il classe 2005 Désiré Doué.