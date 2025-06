PSG, Luis Enrique omaggia la figlia Xana: "Lei è sempre con me, non serve questa vittoria. Nella vita si nasce e si muore"

Lacrime e brividi per Luis Enrique, che ha festeggiato la vittoria della Champions League da parte del PSG indossando una maglietta con la foto di Xana, la figlia scomparsa sei anni fa. Un omaggio che il tecnico spagnolo ha voluto dedicarle, visto che all'epoca del Barcellona aveva festeggiato con Xana in mezzo al campo.

"UN'ALTRA BANDIERA" - "Voglio piantare con lei un'altra bandiera". Dieci anni dopo quella commovente celebrazione che lo vide piantare una bandiera del Barcellona sul prato dell'Olympiastadion di Berlino, al termine di Juventus-Barcellona, 1-3 e proprio in compagnia della figlia di sei anni, poi tragicamente scomparsa nel 2019, il tecnico spagnolo si è ripetuto col PSG nella finale di Monaco contro l'Inter e le ha dedicato questo trionfo tanto atteso.

LA MAGLIA DEDICATA - Luis Enrique, subito dopo il triplice fischio dell'Allianz Arena, ha indossato una maglia speciale che ritrae un cartone animato raffigurante proprio quel momento indelebile vissuto insieme alla sua Xana il 31 maggio 2015. Gli stessi tifosi del PSG, inoltre, hanno esposto uno striscione dedicato al loro tecnico e a sua figlia, sicuramente la prima a tifare il papà anche da lassù.

LE PAROLE DI LUIS ENRIQUE- Queste le sue parole dopo la premiazione: "Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via con il corpo. Non ho bisogno di una vittoria, nulla cambia in termini di sentimenti. Voglio ricordare tutto quello che di buono ha portato nella mia vita. Nella vita si nasce e si muore".