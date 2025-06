PSG, Luis Enrique: 'Nessuno ha detto fosse facile. Infortunio Lucas Hernandez? Niente di buono'

Il Paris Saint-Germain perde il primo round. Il Borussia Dortmund si prende la semifinale d'andata di UEFA Champions League vincendo 1-0 al Signal Iduna Park, grazie alla rete di Niclas Fullkrug.

Per arrivare alla finale di Wembley il PSG ha una sola via: un'altra rimonta, dopo quella sul Barcellona nei quarti di finale, ma questa volta dovrà compierla tra le mura di casa del Parco dei Principi martedì 7 maggio (ore 21).

LE PAROLE DI LUIS ENRIQUE - Dopo la sconfitta contro il Dortmund, il tecnico del PSG Luis Enrique ha commentato a Sky Sport: "È il calcio, molte volte meraviglioso, altre sofferenza. Forse non siamo stati precisi, cinici nelle occasioni sotto porta. Analizzando le opportunità è stata una gara equilibrata".

DEMBELE - Luis Enrique si è soffermato sulla prova di Ousmane Dembélé: "Ousmane non ha nella fase difensiva la sua qualità migliore, ha cercato di difendere e poi di accentrarsi in fase offensiva. Abbiamo cercato di avere più densità con Dembélé più in mezzo per arrestare gli avversari".

L'INFORTUNIO DI LUCAS HERNANDEZ - Altra brutta notizia per il PSG l'infortunio al ginocchio di Lucas Hernandez, uscito dopo il gol di Fullkrug per lasciare il posto a Lucas Beraldo. Luis Enrique non si sbottona: "Non ho novità, sembra nulla di buono, ma aspettiamo".

SENSAZIONI PER IL RITORNO - Infine, Luis Enrique si dice positivo in vista della gara di ritorno: "Assolutamente sì, nessuno ha detto che sarebbe stato facile, siamo in semifinale di Champions, c'è un po' di delusione e il morale è un po' basso, abbiamo preso due pali interni. Abbiamo avuto tremila tifosi da Parigi che ci hanno aiutato durante la partita, ma al ritorno avremo tutto lo stadio per noi e non abbiamo più nulla da perdere".