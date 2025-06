PSG, Luis Enrique si affida a un super Kvaratskhelia: doppietta all'Auxerre in vista della finale di Champions con l'Inter

Prove di finale per il Paris Saint-Germain in vista della sfida contro l'Inter. A due settimane dall'ultimo atto di questa prima edizione della nuova Champions League - che si disputerà sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera - la formazione parigina ha disputato l'ultimo turno di campionato, contro l'Auxerre. Nonostante la poca valenza della partita, visto che il PSG ha già vinto il campionato con ben sei turni d'anticipo e Les Bleu et Blanc non si giocano più nulla, essendo decimi in classifica, Luis Enriqueha comunque deciso di non optare per un maxi-turnover, come ci si poteva aspettare.

Il tecnico spagnolo ha, infatti, schierato il miglior undici possibile, con tanto di pesi massimi in attacco come: Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Una scelta forte, che suona come una prova di finale. Sì, perché tra due settimane il PSG si gioca una pagina importante della propria storia e Luis Enrique vuole presentarsi alla sfida con le idee chiare e soprattutto con i suoi ragazzi nella miglior condizione possibile.

LA PARTITA- La gara inizia in salita per i parigini, che al 30' del primo tempo si trovano in svantaggio, per il goal messo a segno da Sinayoko. Nella ripresa, però, ci pensa Kvaratskhelia a rimettere in partita il PSG, con un gran goal dalla distanza. Al 67', poi, arriva il raddoppio di Marquinhos che svetta su calcio d'angolo e con la specialità della casa, il colpo di testa, porta avanti la formazione allenata da Luis Enrique. All'80' il neoentrato Goncalo Ramos sbaglia un calcio di rigore e fallisce il tris. Tris che è, però, solamente ritardato di qualche minuto, visto che allo scadere, segna ancoraKvaratskhelia.

PERICOLO NUMERO UNO PER INZAGHI - L'attaccante georgiano, quindi, avvisa l'Inter e si candida ad essere il pericolo numero uno per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che nella finale di Champions del 31 maggio dovranno essere bravi a contenere e limitare le grandi qualità dell'ex attaccante del Napoli. Queste le statistiche di Kvara nella partita contro l'Auxerre (fonte: Sofascore) che testimoniano l'ottimo periodo di forma del classe 2001: