PSG, Marquinhos: "Non penso alla finale di Champions League, ma stasera guarderò l'Inter..."

Alla vigilia della finale di Coppa di Francia con il Reims, il difensore del PSG Marquinhos ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sull'Inter, prossima avversaria dei parigini in finale di Champions League:

"Vogliamo vedere l'Inter vincere la Serie A? (sorride, ndr) Quali sono le regole? Giocano stasera? E potrebbero giocare lunedì se arrivassero a pari punti con Napoli? (sorride, ndr) Non lo so! Guarderò la partita stasera. Non so se giocheranno i titolari, ogni partita ha la sua storia. Sappiamo di cosa è capace l'Inter. Stiamo pensando alla partita di domani. Non ha senso pensare alla finale di Champions League ora"