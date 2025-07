I voti di tutti i protagonisti della seconda semifinale del Mondiale per Club fra PSG e Real Madrid.

PSG-Real Madrid 4-0

PSG

Donnarumma 6: partita da chi l’ha visto. Osserva i suoi compagni dominare il Real Madrid di Xabi Alonso. È un peccato che si esibisca in una sola parata, anche perché c’è ancora la possibilità di vincere il Pallone d’Oro...

Hakimi 7: se non stiamo parlando del miglior laterale difensivo al mondo, poco ci manca. Cavalca la fascia destra con insistenza e qualità, giocando in maniera semplice ed efficace.

Marquinhos 6,5: il leader, il capitano. Copiare e incollare dalla prestazione fornita ieri sera dal collega e mentore Thiago Silva. Gestisce la retroguardia con diligenza e disciplina.

Beraldo 6,5: una partita di grande attenzione, marcando ottimamente sia Garcia che Mbappè quando si affaccia nelle zone centrali. Gioca spesso e volentieri d’anticipo con estrema precisione.

Nuno Mendes 6,5: salva, grazie a una diagonale perfetta, una situazione pericolosa andando a contrastare al momento giusto Vinicius. Si propone rispetto al suo compagno di destra, ma la sua prova è comunque positiva (80’ Lee Kang In sv).

Neves 6: probabilmente è quello che si vede di meno nella mediana, ma il suo lavoro di sostanza viene premiato dalla fantasia dei suoi colleghi.

Vitinha 7: metronomo, regista, filosofo della mediana. Ogni azione parte dai suoi piedi. Sembra essere quasi invisibile in campo, il suo lavoro non viene notato dai più, ma è il faro che accende ogni scintilla della fase offensiva e non del PSG.

Fabian Ruiz 8: il più facile dei tap in per aprire le danze, prosegue con una doppietta d’autore grazie all’immenso lavoro della premiata ditta Dembelè-Hakimi. Si mette l’abito da sera, dimenticando geometrie e lasciandosi andare in una serata da incursore goleador (67’ Mayulu 6: una prestazione sufficiente nei poco più di 20 minuti concessi da Luis Enrique).

Dembelé 7,5: la retroguardia del Real Madrid gli regala prima la possibilità di scrivere il proprio nome sul tabellino – azione da cui arriva il vantaggio parigino – e in seguito direttamente una prateria per andare a siglare il raddoppio in solitaria. Entra nell’azione del 3-0, chiudendo un triangolo con Hakimi (59’ Goncalo Ramos 6: spreca due occasioni per arrotondare il risultato e rendere ancora più amara la sconfitta degli spagnoli. Si guadagna la sufficienza con la rete del 4-0).

Doué 7: sembra essere stato baciato dalla dea bendata quest’anno. Gli riesce tutto. Indemoniato sia sulla fascia, sia quando si accentra. Sarà l’incubo di Fran Garcia per molte notti (67’ Zaire-Emery 6: si piazza nella sua zona di campo e gestisce il possesso con grande pazienza).

Kvaratskhelia 6,5: i primi sei mesi della sua avventura parigina si racchiudono nei poco meno di 60 minuti disputati questa sera. Sempre pronto a puntare, a saltare l’uomo, a mettere in difficoltà la difesa avversaria, a tentare la giocata. La qualità non manca mai (59’ Barcola 6,5: entra a partita già virtualmente conclusa. Tocca con qualità il pallone, facendo partire i parigini in ripartenza in almeno un paio d’occasioni e serve anche l'assist per Ramos).

All. Luis Enrique 8: semplicemente un mago. Questo Paris Saint-Germain gioca, si trova e funziona a sua immagine e somiglianza. Tanti tocchi, possesso palla attiva e filosofia offensiva di dominio del gioco. Oggi i suoi chiudono la pratica in mezz’ora e si assicurano un’altra finale.

Real Madrid

Courtois 5,5: para su Dembelé in avvio, ma i compagni decidono quasi di farsi goal da soli. Prima Asencio sbaglia lo stop in area che favorisce la rete di Fabian Ruiz, poi Rudiger perde il pallone che lancia Dembelé. Un uno-due su cui il portiere belga non ha alcuna responsabilità, così come sugli altri goal.

Valverde 5,5: l'unico, insieme a Bellingham, a provare ad arginare il PSG. Non ci riesce, ma, a differenza di molti compagni, lotta come può.

Rudiger 4: a tre minuti dalla clamorosa ingenuità di Asencio, perde palla a centrocampo, lasciando libero Dembelé di involarsi verso la porta per il 2-0.

Asencio 4: si addormenta sul cross di Hakimi e sbaglia lo stop in piena area da cui nasce il vantaggio di Fabian Ruiz (64' Militao 6: entra quando la partita è già decisa, ma, almeno soffre meno del compagno che sostituisce. Sfiora il goal di testa e con un destro dal limite).

Fran Garcia 4: Hakimi e Douè sono inarrestabili. Lui può solo limitarsi a correre dietro senza, però, mai riuscire a prenderli. Una partita in costante difficoltà.

Arda Guler 4,5: non si vede mai davanti ed è troppo leggero in fase difensiva (83' Lucas Vazquez sv).

Tchouameni 4: il modulo sfrontato di Xabi Alonso lo lascia solo contro i centrocampisti del PSG, che fanno quello che vogliono. Nervoso per le corse a vuoto, si fa ammonire per una brutta entrata su Hakimi nel primo tempo.

Bellingham 5: nel suo urlo a Mbappé dopo l'ennesimo pallone perso del primo tempo c'è tutta la frustrazione del Real, a cui non riesce niente. Hai il merito, almeno, di provare a trascinare i compagni. Ma questa non è proprio la giornata giusta (64' Modric 6: prova a dare ordine in una situazione disperata. Non l'addio che si sarebbe meritato una leggenda come lui. Adesso lo aspetta Massimiliano Allegri al Milan).

Vinicius Jr. 4,5: non si rende mai pericoloso. L'emblema della sua partita è il lancio lungo nel primo tempo dove si fa rimontare, sulla corsa, da Nuno Mendes. Desaparecido (64' Brahim Diaz 5,5: cerca di dare elettricità con qualche accelerata, ma dura giusto qualche minuto)

Mbappé 4: alla sua prima da titolare al Mondiale per Club, si accende troppo poco, anche debilitato dai problemi fisici. Prova a fare tutto da solo, ma viene costantemente fermato. Dopo aver assistito, da lontano, al triplete degli ex compagni, li guarda sfrecciare da vicino, arrivare in finale e puntare al quarto titolo della stagione. Senza di lui.

Gonzalo Garcia 4,5: la sorpresa, l'uomo copertina del Mondiale per Club del Real si perde nel momento più importante. Mai in partita (71' Carvajal sv)

All. Xabi Alonso 4: gli errori di Asencio e Rudiger indirizzano l semifinale - è vero - ma il tecnico spagnolo ha la colpa di consegnare il centrocampo nelle mani dei parigini. Le scelte di formazione, con il solo Tchouameni a correre in mezzo, si rivelano deleterie e il PSG vola nelle praterie lasciate dai Blancos.