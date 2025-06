Inter, il PSG vince la Coppa di Francia: battuto 3-0 il Reims in finale senza Donnarumma e Kvaratskhelia

Non c'è due senza tre? L'Inter spera di no. Dopo aver conquistato la Ligue 1, il Paris Saint-Germain vince anche la Coppa di Francia e ora punta a completare il Triplete con la Champions League. La finale contro il Reims giocata sabato sera allo Stade de France a Saint-Denis è senza storia e a senso unico.

Ancora senza l'infortunato Presnel Kimpembe in difesa, l'allenatore spagnolo Luis Enrique lascia in panchina il portiere italiano Gianluigi Donnarumma e l'attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Quest'ultimo era dato nella formazione ufficiale, ma nel riscaldamento pre-partita accusa un forte di mal di testa e così va in panchina per precauzione. Al posto del calciatore ex Napoli gioca dall'inizio Desiré Doué, che sforna gli assist per la doppietta di Bradley Barcola. Il quale poi serve la palla del 3-0 all'ex interista Achraf Hakimi.

Niente da fare per il Reims, che giovedì 29 maggio ospita il Metz nel ritorno dello spareggio promozione/retrocessione in Ligue 1 (andata 1-1). Il prossimo sabato 31 maggio il PSG gioca la finale di Champions League contro l'Inter a Monaco di Baviera.

PSG-Reims 3-0, finale Coppa di Francia

MARCATORI: 16' e 19' Barcola, 43' Hakimi.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho (61' Beraldo), Nuno Mendes (61' Lucas Hernandez); Joao Neves (71' Mayulu), Vitinha (71' Zaire-Emery), Fabian Ruiz; Doué (71' Gonçalo Ramos), Dembelé, Barcola. (A disp. Donnarumma, Lee Kang-In, Mbaye, Kvaratskhelia). All. Luis Enrique.

REIMS (5-4-1): Diouf; Hiroki, Okumu (46' Gabriel Moscardo), Kipre, Akieme; Kone (74' Patrick), Atangana Edoa, Ito (46' Tia), Gbane, Nakamura (63' Diakhon); Siebatcheu (46' Diakite). (A disp. Olliero, Buta, Jeng, Sangui). All. Diawara.