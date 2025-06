Psg, Triplete e sguardo al futuro: chi può vincere il Pallone d'Oro? I nomi

I pronostici per la vittoria della Champions League 2024/25 pendevano un po' di qua e un po' di là: alcuni davano per favorita l'Inter, altri puntavano sul Psg. Ma alzi la mano chi pensava che in campo ci sarebbe stato un dominio totale della squadra di Luis Enrique. 5-0 secco, una sola squadra in campo. Mai nella storia della Champions c'era stato un passivo così pesante in una finale. Ieri sera a Monaco di Baviera i parigini hanno chiuso un cerchio portando a casa il Triplete campionato, coppa nazionale e Champions. Luis Enrique è il secondo a riuscirci con due club diversi (l'altro col Barcellona). E ora, chi vincerà il Pallone d'Oro 2025?

GIGIO DONNARUMMA

Nella vittoria della Champions ci sono anche le manone del "nostro" Gigio Donnarumma. Non tanto per le parate fatte in finale, nella quale non è stato decisivo ma non per colpa sua - pochi tiri arrivati dalle sue parti - ma per le parate fatte nei turni precedenti. Nel ritorno degli ottavi a Liverpool, per esempio, quando ha neutralizzato due rigori degli avversari e prima ancora aveva negato il gol a Luìs Diaz con un gran guizzo. Con l'Aston Villa ha fatto almeno quattro parate fondamentali per non parlare della doppia sfida con l'Arsenal: Martinelli e Trossard si chiedono ancora come abbia fatto a prendere quei tiri.

MARQUINHOS

In uno spogliatoio di tanti giovani talenti serve - serviva - una guida. Un punto di riferimento al quale appoggiarsi nei momenti complicati; un leader che con personalità ed esperienza gestisse i periodi in salita. E allora ecco perché, con il Triplete in tasca, anche Marquinhos si candida alla vittoria del Pallone d'Oro. Una suggestione, se si decide di premiare il capitano e simbolo del Psg campione di tutto; un giocatore che ha resistito al flop di mille stelle e stelline passate da Parigi. I top player negli anni andavano e venivano, lui era sempre lì, come un monumento. Quella di ieri è stata la partita numero 485 col club parigino, probabilmente la più importante.

OUSMANE DEMBELE'

Tra le mani di Luis Enrique Dembelé è diventato un giocatore "vero". Devastante. Quel ragazzino un po' svogliato che faceva sempre un dribbling in più si è trasformato in un calciatore che si sacrifica per i compagni e quando serve corre a difendere. E se chiedete all'allenatore del Psg chi secondo lui deve vincere il Pallone d'Oro non ha dubbi: "Io lo darei al signor Ousmane Dembelé. Il modo in cui ha difeso stasera... solo quello può valere il premio - ha detto Luis Enrique dopo la vittoria con l'Inter - E' così che si guida una squadra. Gol, titoli, leadership, pressing". Ah, i numeri: 33 reti e 15 assist in 49 partite stagionali.

DESIRE' DOUE'

Se è vero che la Champions è il trofeo più importante, tra i candidati al Pallone d'Oro è impossibile non mettere anche Desire' Doue'. 20 anni tra due giorni, uomo-copertina del trionfo del Psg: mai un giocatore così giovane aveva fatto due gol e un assist in una finale di Champions League. Premiato come migliore in campo, alla vigilia della gara con l'Inter era in ballottaggio con Barcola: Luis Enrique gli ha dato fiducia dall'inizio, lui ha ringraziato a modo suo. Quando era più piccolo lo chiamavano il "Neymar francese", oggi è già diventato un giocatore fondamentale per la nuova filosofia del Psg. L'idea di calcio dell'allenatore lo esalta, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e il Pallone d'Oro, forse, all'orizzonte.

GLI ALTRI

Fuori dal mondo Psg ci sono giocatori che si sono messi in evidenza seppur non vincendo la Champions League. Il principale antagonista dei ragazzi di Luis Enrique è Lamine Yamal, il fenomeno del Barcellona che a 17 anni ha già incantato tutto il mondo: per qualcuno vale quanto Messi, altri sussurrano - per non dirlo troppo ad alta voce - che diventerà anche più forte. E poi Momo Salah vincitore della Premier con il Liverpool e Kylian Mbappé che con 42 gol di d'oro ha già vinto la Scarpa e ha segnato più reti di quante non ne abbia fatto Cristiano Ronaldo nella stagione d'esordio al Real Madrid; più indietro Lewandowski,Vinicius e Kane.

DELUSIONE LAUTARO

No, non è un errore. Lautaro Martinez probabilmente non sarà tra i principali candidati al Pallone d'Oro: la sconfitta di ieri sera chiude senza titoli la stagione dell'Inter. Quando alla vigilia della partita gli avevano chiesto della possibilità di vincere il premio in caso di successo lui ha risposto da leader, mettendo il gruppo davanti a se stesso: "I premi individuali passano in secondo piano" aveva detto. Da capitano e uomo-copertina dei nerazzurri è rimasto anche lui con l'amaro in bocca per una stagione da sliding doors nella quale l'Inter è rimasta in corsa su tutto fino alla fine, ma di quelle porte non se n'è aperta una.