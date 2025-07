Qatar, presentato il nuovo pallone: omaggio al deserto, alta tecnologia e sensore di movimento

Il campionato del Qatar ha lanciato il pallone per il nuovo campionato 2025/26 e sarà innovativo

La Qatar Stars League (QSL) ha svelato il suo pallone ufficiale per la stagione 2025-26 - la prima creazione completamente personalizzata del campionato sviluppata in collaborazione con Adidas, fornitore ufficiale della competizione.

Il suo design è unicamente qatariota, con una tavolozza di colori ispirata alla bandiera nazionale, che mostra il maroon di Al-Adham (il colore della bandiera qatariota), mentre gli elementi dorati rendono omaggio alle sabbie del deserto che definiscono il paesaggio della nazione.

Progettato con una tecnologia calcistica all'avanguardia, questo pallone da gioco ufficiale, primo nel suo genere, è progettato per una maggiore precisione, con un design a 20 pannelli con scanalature che ottimizzano il flusso d'aria per una precisione. Sotto, un sistema che aiuta il pallone a mantenere la sua forma e la pressione dell'aria per un volo veloce e costante.

È inoltre dotato di un sensore di movimento ad alta frequenza che traccia ogni movimento in tempo reale, che viene inviato direttamente al sistema VAR, dove l'intelligenza artificiale lo combina con il posizionamento dei giocatori per aiutare gli ufficiali di gara a prendere decisioni più rapidamente.

Il nuovo pallone segna un significativo passo avanti nell'impegno del campionato verso innovazione, prestazioni e l'espressione culturale sul campo.