Quali sono gli stadi del Mondiale per Club

Manca sempre meno all'inizio del nuovo format ufficializzato dalla FIFA: il Mondiale per Club. 32 squadre, tra cui Inter e Juventus, si giocheranno la possibilità di aggiudicarsi l'ambito titolo di formazione campione del Mondo. Si partirà il prossimo 15 giugno e la nuova competizione ci accompagnerà sino al 13 luglio, con l'atto finale. Si terrà negli Stati Uniti, ma il quesito da porsi è: in quali impianti verranno disputate le partite?

IN QUALI STADI SI GIOCHERA’ – Sono 12 gli stadi che ospiteranno le 63 partite della Coppa del Mondo per club FIFA 2025 negli Stati Uniti. La finale sarà giocata al MetLife Stadium, New York New Jersey.

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field - Washington, D.C.

