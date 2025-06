Qualificazioni Mondiali 2026: Italia testa di serie, quando c'è il sorteggio dei gironi e come raggiungere la fase finale

Si avvicina il 2025, l'anno che vedrà la disputa dei gironi di qualificazione ai Mondiali dell'anno successivo in USA, Messico e Canada. L'Italia, che non si qualifica ad una Coppa del Mondo dal lontanissimo 2014, attende con trepidazione di conoscere i nomi delle Nazionali che dovrà superare per staccare il tanto agognato pass.

Intanto, ci saranno 46 squadre ai nastri di partenza, invece delle canoniche 32: un ampliamento voluto dalla FIFA che porterà da 13 a 16 i posti per le rappresentative europee. Quindi più spazio anche per evitare un terzo fallimento consecutivo.

LA DATA X - Il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2026 per quanto riguarda l’Europa si terrà il prossimo venerdì 13 dicembre alle ore 12:00 presso la sede della Fifa a Zurigo in Svizzera. Nel complesso saranno 54 le Nazionali protagoniste del sorteggio, con la Russia che è stata esclusa per le ben note vicende extra-calcistiche. In totale ci saranno 12 gironi: la metà formate da 5 squadre e l’altra metà da 4.

QUANDO SI COMINCIA - Le squadre sorteggiate in gironi da cinque giocheranno le loro prime partite a marzo 2025, o a giugno 2025 se partecipano ai quarti di finale (come l'Italia) o agli spareggi promozione/retrocessione della Nations League 24–25. Le squadre sorteggiate in gironi da quattro giocheranno invece le loro prime partite solamente a settembre 2025. L'Italia sarà testa di serie.

COME FUNZIONA - Il formato prevede 12 gironi da 4 o 5 squadre. Le vincitrici dei gironi si assicureranno un posto alla Coppa del Mondo FIFA. I quattro posti rimanenti saranno poi decisi a marzo 2026 in uno spareggio UEFA a 16 squadre che coinvolgerà le 12 seconde classificate della fase a gironi e le 4 vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024-25 meglio classificate che non si sono qualificate direttamente per la Coppa del Mondo FIFA come vincitrici dei gironi né sono già entrate negli spareggi come seconde classificate dei gironi.

FASCIA 1:

Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Olanda, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca, Austria.

FASCIA 2:

Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Cechia, Norvegia.

FASCIA 3:

Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Israele.

FASCIA 4:

Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakhistan, Azerbaijan, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania.

FASCIA 5:

Moldova, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.