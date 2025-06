Qualificazioni Mondiali: l'Olanda ne fa 8. Arnautovic segna due goal e sbaglia un rigore. Tris Serbia, Polonia ko

Prosegue il programma delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026, con altre sei partite in questo martedì sera, per tutte calcio d'inizio fissato alle 20.45.

Nel gruppo G è scontro al vertice, la Polonia senza Lewandowski e Zielinski cade in casa della Finlandia: 2-1 per i padroni di casa con il rigore di Pohjanpalo e la rete di Kallman (Kiwior per gli ospiti), in una partita che viene sospesa per mezz'ora per il malore di un tifoso sugli spalti, soccorso con successo dai medici . L'Olanda è scatenata e ne fa 8 aMalta: doppiette per Depay e Malen. (Riposa la Lituania)

Nel gruppo H riposa la Bosnia (a punteggio pieno dopo tre giornate), l'Austria vince 4-0 in trasferta contro San Marino con Arnautovic protagonista, due goal e un assist per l'ex Inter che però sbaglia il rigore della possibile tripletta. La Romania batte 2-0 Cipro nell'altro match, goal e assist per Dennis Man.

Completa il programma il gruppo K, quello dell'Inghilterra (che non gioca). Finisce 1-1 tra Lettonia e Albania, la Serbia trova la prima vittoria contro Andorra, 3-0 con la tripletta di Mitrovic.