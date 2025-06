Quando si gioca la finale di doppio femminile degli Internazionali di Roma e dove vederla

Dopo il successo nella finale singolare femminile, per Jasmine Paolini è già tempo di pensare alla finale di doppio femminile con la sua compagna Sara Errani. Le due tenniste azzurre se la vedranno contro la coppia formata dalla belga Elise Mertens e la russa Veronika Kudermetova.

QUANDO SI GIOCA - ​La finale del doppio femminile degli Internazionali di Roma 2025 si giocherà domenica 18 maggio a partire dalle ore 12 sul campo centrale del Foro Italico.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La finale verrà trasmessa in diretta sia su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), sia in chiaro su SuperTennis. Sarà inoltre possibile assistere al match in streaming su Sky GO o su NOW.