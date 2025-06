Quando gioca l'Italia ai quarti di finale di Euro Under 21 e contro chi

Niente da fare per l'Italia Under 21, che si giocava contro la Spagna la testa della classifica del Gruppo A di Euro 2025 di categoria: gli Azzurrini sono usciti dal campo con un pareggio per 1-1 con le reti di Rodriguez e Pisilli, ma rimangono secondi per via del maggior numero di goal fatti per gli iberici a parità di punti e differenza reti.

LE PAGELLE DI CM

DATA, ORARIO E AVVERSARIO - Ne consegue che i ragazzi del ct Nunziata disputeranno i quarti di finale contro la Germaniadomenica 22 giugno con calcio d'inizio alle ore 21:00.

I QUARTI DI FINALE

21/6 ore 18.00 Portogallo-Olanda

21/6 ore 21.00 Spagna-Inghilterra

22/6 ore 21.00 Germania-Italia

22/6 ore 21.00 Danimarca-Francia