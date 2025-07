Quando gioca Sinner la semifinale di Wimbledon e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner ha centrato l'accesso alla semifinale di Wimbledon. Di seguito, tutte le informazioni su quando gioca e dove sarà possibile vedere la sfida.

Cresce sempre di più l'attesa per la semifinale maschile di Wimbledon, con protagonista Jannik Sinner che, dopo aver superato Ben Shelton ai quarti di finale in tre set (7-6, 6-4, 6-4), si giocherà l’accesso all’atto finale contro Novak Djokovic.

QUANDO SI GIOCA LA SEMIFINALE - La semifinale maschile di Wimbledon 2025 si giocherà venerdì 11 luglio a partire da un orario che sarà definito sull’erba verde.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La semifinale verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. Sarà inoltre possibile assistere al match anche in streaming su NOW.

