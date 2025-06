Quando inizia la Serie B 2024/25: date, squadre e calendario

La Serie B 2023/24 è andata in archivio, ora è tutto pronto per il via della stagione 2024/25.

Parma, Como e ultimo il Venezia via playoff hanno salutato e sono stati promossi in Serie A, lasciando il posto alle tre retrocesse dal massimo campionato Frosinone, Sassuolo e Salernitana.

Via anche le quattro retrocesse in Serie C Lecco, Feralpisalò, Ascoli e Ternana (via playout), facendo spazio alle promosse Carrarese, Cesena, Juve Stabia e Mantova.

Il quadro delle venti squadre partecipanti è dunque definito, ma quando parte la nuova annata?

QUANDO INIZIA LA SERIE B 2024/25 - La Figc ha ufficializzato le date d'inizio dei campionati 2024/25 e questo vale anche per la Serie B: il campionato cadetto prenderà il via il 17 agosto 2024.

QUANDO FINISCE LA SERIE A 2024/25 - Contestualmente, sono state rese note anche le date di conclusione dei campionati: la stagione regolare della Serie B 2024/25 (prima di playoff e playout) si chiuderà il 9 maggio 2025.

CALENDARIO - Il calendario della prima giornata e del resto del torneo arriverà a luglio, solo allora squadre e tifosi potranno programmare le settimane e i mesi successivi.

SERIE B 2024/25: LE SQUADRE

Bari

Brescia

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Cittadella

Cosenza

Cremonese

Frosinone

Juve Stabia

Mantova

Modena

Palermo

Pisa

Reggiana

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Sudtirol