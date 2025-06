Quando può debuttare Sucic con l'Inter

Dopo averlo prenotato durante la sessione di mercato di gennaio, in questi giorni l'Inter ha accolto Petar Sucic, centrocampista classe 2003 arrivato dalla Dinamo Zagabria per il quale i nerazzurri hanno anticipato la concorrenza di società estere e italiane che si erano già informate sul giocatore. Marotta e Ausilio hanno dimostrato la volontà di chiudere l'affare per il giocatore che ha già svolto le visite mediche mesi fa e da qualche giorno si sta allenando con la prima squadra.

QUANDO PUO' DEBUTTARE SUCIC CON L'INTER - Dopo essere stato bloccato dall'Inter, Sucic ha iniziato il countdown per il suo trasferimento definitivo in Italia. Il debutto con la maglia nerazzurra sarà durante una delle partite del nuovo Mondiale per Club, potrebbe arrivare già nella prima gara della squadra di Chivu in programma la notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno contro il Monterrey; le altre gare dell'Inter saranno il 21 giugno contro l'Urawa Reds e il 26 affronteranno il River Plate. Oltre a Sucic, l'altro volto nuovo dell'Inter è Luis Henrique preso dal Marsiglia.

COME PUO' GIOCARE SUCIC NELL'INTER - Sucic è una mezz'ala d'inserimento: "Ha caratteristiche simili a Barella" aveva raccontato il suo ex allenatore in Croazia Nenad Bjelica (anche un passato sulla panchina dello Spezia). Un motorino del centrocampo che non si ferma mai: con la Dinamo Zagabria di media ha fatto almeno 13 chilometri a partita; mezz'ala ma non solo: può fare anche il regista o il fantasista. L'Inter ha un centrocampista in più in rosa: sulla carta, alla lunga, potrebbe prendere il posto di Frattesi sul quale è sempre vivo l'interesse di Napoli e Roma.

