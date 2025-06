Quando si gioca il prossimo Mondiale per Club

L’attesa per il primo e nuovo Mondiale per Club sta per terminare. Inter e Juventus sono pronte a sfidare le restanti migliori 30 squadre del globo per decretare chi sarà la vincitrice della FIFA Club World Cup 2025. Sarà un mese di grande calcio internazionale quello che attende tutti gli appassionati, aspettando di scoprire quando e dove si giocherà la prossima edizione. E su questo argomento possiamo già anticipare alcune informazioni.

Il prossimo Mondiale per Club si giocherà da giugno a luglio 2029. Si prevede che sarà il secondo con un format ampliato a 32 squadre. La FIFA non ha ancora annunciato ufficialmente la nazione ospitante per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2029, ma il processo di selezione è già cominciato con Stati Uniti, Australia (insieme alla Nuova Zelanda, è una possibilità) e una candidatura congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna in prima fila per ospitare il torneo.

Quali saranno le squadre partecipanti? L'assegnazione degli slot per il torneo del 2029 sarà la stessa utilizzata nel torneo del 2025. La UEFA si è aggiudicata il maggior numero di slot con dodici, mentre la CONMEBOL è stata la seconda con sei. A AFC, CAF e CONCACAF sono stati assegnati quattro slot, mentre all'OFC e alla federazione ospitante è stato assegnato uno slot ciascuno. I principi e i criteri di qualificazione sono i medesimi del Mondiale per Club 2025.

ASIA – ​Al-Ahli, vincitore AFC Champions League Elite 2024/25, Vincitore della AFC Champions League Elite 2025-26, Vincitore della AFC Champions League Elite 2026-27, Vincitore della AFC Champions League Elite 2027-28

​Al-Ahli, vincitore AFC Champions League Elite 2024/25, Vincitore della AFC Champions League Elite 2025-26, Vincitore della AFC Champions League Elite 2026-27, Vincitore della AFC Champions League Elite 2027-28 AFRICA - Vincitore della CAF Champions League 2024-25, Vincitore della CAF Champions League 2025-26, Vincitore della CAF Champions League 2026-27, Vincitore della CAF Champions League 2027-28

Vincitore della CAF Champions League 2024-25, Vincitore della CAF Champions League 2025-26, Vincitore della CAF Champions League 2026-27, Vincitore della CAF Champions League 2027-28 CENTRO-NORD AMERICA - Vincitore della Coppa dei Campioni CONCACAF 2025, Vincitore della Coppa dei Campioni CONCACAF 2026, Vincitore della Coppa dei Campioni CONCACAF 2027, Vincitore della Coppa dei Campioni CONCACAF 2028

Vincitore della Coppa dei Campioni CONCACAF 2025, Vincitore della Coppa dei Campioni CONCACAF 2026, Vincitore della Coppa dei Campioni CONCACAF 2027, Vincitore della Coppa dei Campioni CONCACAF 2028 SUDAMERICA - Vincitore della Copa Libertadores 2025, Vincitore della Copa Libertadores 2026, Vincitore della Copa Libertadores 2027, Vincitore della Copa Libertadores 2028, Miglior squadra idonea nella classifica CONMEBOL di 4 anni, Al secondo posto nella classifica CONMEBOL a 4 anni

Vincitore della Copa Libertadores 2025, Vincitore della Copa Libertadores 2026, Vincitore della Copa Libertadores 2027, Vincitore della Copa Libertadores 2028, Miglior squadra idonea nella classifica CONMEBOL di 4 anni, Al secondo posto nella classifica CONMEBOL a 4 anni OCEANIA – Da assegnare

Da assegnare EUROPA - Vincitori della UEFA Champions League 2024-25, Vincitori della UEFA Champions League 2025-26, Vincitori della UEFA Champions League 2026-27, Vincitori della UEFA Champions League 2027-28, Miglior squadra idonea nella classifica UEFA di 4 anni, Seconda squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Terza squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Quarta squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Quinta squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Sesta squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Settima squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Ottava squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni

Vincitori della UEFA Champions League 2024-25, Vincitori della UEFA Champions League 2025-26, Vincitori della UEFA Champions League 2026-27, Vincitori della UEFA Champions League 2027-28, Miglior squadra idonea nella classifica UEFA di 4 anni, Seconda squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Terza squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Quarta squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Quinta squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Sesta squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Settima squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni, Ottava squadra idonea con il miglior piazzamento nella classifica UEFA di 4 anni PAESE OSPITANTE – Da decidere

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione​