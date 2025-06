Quando si gioca la finale del Mondiale per Club

Il Mondiale FIFA per Club 2025 è pronto a partire, con Inter e Juventus che daranno battaglia ad altre 30 formazioni appartenenti da tutte le altre confederazioni per eleggere chi sarà la squadra campione del Mondo. Il conto alla rovescia è già partito e c’è grande attesa per capire quali saranno le due società che disputeranno la finale. Ma quando e dove si giocherà?

La finale del Mondiale per Club, che andrà a concludere un'edizione lunga quasi un mese (si inizia il 15 giugno con la sfida tra l'Inter Miami e l'Al-Ahly) è prevista per domenica 13 luglio 2025.

DOVE SI GIOCA LA FINALE - Il Mondiale per Club 2025 si gioca negli Stati Uniti. Tra i 12 stadi delle 11 città selezionate (Orlando ne ha due), è stato scelto il MetLife Stadium, in New Jersey per ospitare la finale.

