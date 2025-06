Quando si gioca Legnago Salus-SPAL? Rinviata per nebbia, la data del recupero

La sfida traè stata rinviata a domani, domenica 17 novembre. Il match, valido per ladeldi, dovrà essere recuperato dopo la mancata disputa di oggi. La nebbia ha impedito il regolare svolgimento del match allo stadio ‘Sandrini’ di Legnago.

Dopo ben tre sopralluoghi, alle 17:40, alle 18:00 e infine alle 18:15, l'arbitro Luongo ha valutato come non sussistessero le condizioni per disputare il match.

La Lega Pro ha comunicato la data e l’orario del recupero di Legnago Salus-SPAL. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 15:00 di domenica 17 novembre. Sarà possibile accedere all'impianto con i ticket acquistati per la gara odierna.