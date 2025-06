Quando si gioca l'ultima giornata? Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano mercoledì, giovedì o domenica?

A 90 minuti dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti: su tutti il testa a testa tra Napoli e Inter per lo scudetto. Si deciderà tutto nell'ultimo turno di campionato, nel quale la squadra di Conte affronterà il Cagliari al Maradona e l'Inter giocherà in trasferta a Como. Gli azzurri sono ancora avanti di un punto dopo i due pareggi del Napoli fuori casa contro il Parma (0-0) e dell'Inter a San Siro contro la Lazio, nella gara terminata 2-2 dopo che i nerazzurri sono andati avanti per due volte. C'è attesa per il comunicato della Lega che ufficializzerà il calendario dell'ultimo turno di Serie A e quindi anche data e ora delle partite delle due squadre.

QUANDO SI GIOCA L'ULTIMA GIORNATA? - La certezza è la contemporaneità delle due sfide, il fischio d'inizio sarà previsto nello stesso momento come è stato anche nella penultima giornata. Inter e Napoli non scenderanno in campo domenica perché poi, se dovessero arrivare a pari punti a fine campionato, per assegnare lo scudetto servirebbe lo spareggio e, considerando che i nerazzurri sabato 31 maggio dovranno giocare la finale di Champions League, non ci sarebbero le tempistiche necessarie. Le due partite con molta probabilità si giocheranno venerdì sera.

QUANDO SI GIOCHEREBBE LO SPAREGGIO SCUDETTO? - In caso di spareggio per l'assegnazione dello scudetto, invece, si giocherebbe lunedì 26 maggio, considerando che in quel caso l'Inter avrebbe cinque giorni a disposizione per preparare la finale di Champions contro il Psg in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.