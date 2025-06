Sandro Tonali vede una luce i fondo al tunnel. Con un comunicato ufficiale il Newcastle ha annunciato il ritorno in campo del centrocampista italiano dal 27 agosto, quando saranno stati scontati i dieci mesi di squalifica imposti dalla Figc dopo essere stato coinvolto nello scandalo scommesse. La Football Association quindi ha deciso di non prolungare lo stop già deciso dalla federazione italiana, è stata apprezzata l'autodenuncia in un contesto nel quale non c'erano prove. Il giocatore sta seguendo un piano terapeutico e un programma educatico, continuando ad allenarsi insieme ai compagni.

IL COMUNICATO DEL NEWCASTLE SU TONALI - "Il centrocampista Sandro Tonali è stato sospeso per due mesi dal calcio competitivo da una Commissione di regolamentazione indipendente dopo aver autodichiarato violazioni delle regole sulle scommesse della FA - si legge sul comunicato - È stato anche multato di 20.000 sterline ed è stato avvertito dalla FA riguardo alla sua condotta futura. Il periodo di squalifica è completamente sospeso per tutta la durata della stagione 2024/25, il che significa che sarà disponibile a tornare al calcio competitivo al termine della sanzione di dieci mesi in vigore imposta dalla Federcalcio italiana (FIGC) il 27 ottobre 2023. A condizione che non commetta ulteriori violazioni delle FA Betting Rules durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà alcuna parte della sanzione di due mesi.

I MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA FA - "Come riconosciuto dalla FA nelle motivazioni scritte della Commissione di regolamentazione indipendente, il livello di assistenza che Sandro ha fornito autodenunciandosi e collaborando pienamente con un'indagine successiva è straordinario e senza precedenti. Sandro ha ammesso pienamente la sua attività di scommesse, e lo ha fatto in circostanze in cui non c'erano altre prove a sostegno di un procedimento per cattiva condotta. Sandro continua a seguire un piano terapeutico e un programma educativo con il pieno supporto della Società e continuerà ad allenarsi con i compagni".