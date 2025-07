Quanto chiede l'Inter per Calhanoglu: c'è anche una deadline

L'Inter fa il prezzo per Calhanoglu: l'offerta giusta inoltre dovrà arrivare prima dell'inizio del ritiro

Sarà un'Inter molto diversa quella che affronterà la stagione 2025/26 rispetto a quella che ha lottato fino alla fine per tutto nel 2024/25, senza però riuscire ad ottenere alcun titolo. Partenze potrebbero concretizzarsi in attacco (oltre a quelle di Arnautovic e Correa), in difesa (reparto che necessita più degli altri di una rinfrescata) e, soprattutto, a centrocampo.

Mentre Asllani è cercato dal Betis di Siviglia e dovrebbe lasciare i nerazzurri dopo una scintilla mai davvero scoccata, anche il titolare della regia interista potrebbe salutare. Stiamo parlando ovviamente di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco da tempo flirta con il Galatasaray ma, per farlo partire, l'Inter vuole un'offerta congrua. Come scrive Sky Sport, il prezzo giusto non sarebbe inferiore ai 30 milioni di euro.

E c'è di più. Marotta e Ausilio infatti non vogliono telenovele e hanno posto una deadline. Se tale offerta non dovesse arrivare entro l'inizio del ritiro precampionato, allora il giocatore si presenterebbe alla Pinetina e sarebbe a tutti gli effetti tolto dal mercato. Per gli estimatori del turco insomma c'è tempo fino al 26 luglio.