Dopo diverse estati vissute da protagonista al centro del mercato, ma senza mai spostarsi, quest'anno Lazar Samardzic ha cambiato squadra. Il centrocampista serbo ha firmato con l'Atalanta considerata una delle squadre più attive nell'ultima sessione di mercato. I nerazzurri sono stati quelli più convinti ad affondare il colpo per Samardzic, che aveva avuto anche qualche contatto con il Milan ma i rossoneri non hanno mai approfondito i discorsi.

QUANTO DEVE PAGARE L'ATALANTA PER IL RISCATTO DI SAMARDZIC - Rispetto a qualche mese fa l'Udinese aveva abbassato le richieste per Samardzic, i bianconeri hanno chiuso la cessione del giocatore all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo per una cifra fissata sui 20 milioni di euro, più eventualmente altri 3 milioni di euro di bonus che scatteràal raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra.

COME CAMBIA L'ATALANTA CON SAMARDZIC - Il giocatore arrivato dall'Udinese si candida per un posto da titolare nella formazione-tipo dell'Atalanta. Nel 3-4-2-1 Lazar può essere schierato sulla trequarti diventando uno dei due giocatori dietro la punta (a oggi Retegui è la prima scelta lì davanti). Nell'Udinese faceva la mezz'ala e in caso di centrocampo a tre può essere una soluzione in più per Gasperini, in bianconero però ha giocato spesso anche sulla trequarti in particolare nel periodo con Cannavaro allenatore.