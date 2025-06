Dopo Nico Paz, dopo Diao, Perrone e tanti altri, il Como ci riprova: dalla Dinamo Zagabria ha preso Martin Baturina, uno dei migliori giovani sul panorama europeo e probabilmente il miglior talento che c’è in Croazia. La speranza del club è che possa diventare un nuovo colpo a effetto, la società biancoblù ha superato la concorrenza di molte società anche più importanti e con budget superiori, ma la presenza di Fabregas sulla panchina del Como è stato il fattore decisivo che ha convinto il ragazzo a venire in Italia.

QUANTO GUADAGNA BATURINA AL COMO - Convinto delle qualità di Baturina, il Como gli ha fatto firmare un contratto di cinque anni con scadenza fissata per il 30 giugno 2030. Un contratto lungo per evitare che, in caso di esplosione alla Nico Paz, possa essere più facilmente attaccabile sul mercato. L'ingaggio del classe 2003 è di 1,4 milioni di euro netti a stagione.

LE PRIME PAROLE DI BATURINA - Ecco le prime parole di Baturina da nuovo giocatore del Como: "Sono molto felice di essere qui a Como - ha detto ai canali ufficiali del club -una squadra con un grande progetto in una città bellissima. Ho parlato con la società e col mister e sono veramente impaziente di iniziare questa nuova esperienza e scendere in campo con questa maglia".

LE PAROLE DI FABREGAS SU BATURINA - Così, invece, Cesc Fabregas ha commentato l'acquisto del giocatore croato: "Martin è un giocatore di grande qualità - ha detto l'allenatore del Como ai canali ufficiali del club - È intelligente con la palla, forte nei duelli e ha la personalità giusta per fare la differenza nei momenti chiave. Si adatta perfettamente al tipo di calcio che stiamo costruendo qui".

I NUMERI DI BATURINA - In cinque stagioni con la prima squadra della Dinamo Zagabria Baturina ha superato le 160 presenze tra campionato e coppe, più di 20 gol e ben 39 assist. In Champions ha debuttato giovanissimo a 18 anni in un preliminare di inizio luglio; i primi gol sono arrivati quest’anno: uno al Monaco e l’altro al Milan nella partita vinta in casa. Oltre 35 partite in nazionale considerando anche le Under, è convocato per Euro 2024 ma contro l’Italia rimane in panchina; il primo gol e il primo assist con la maglia della Croazia arrivano entrambi nella sfida di Nations League contro la Polonia.