Quando Antonio Conte ha deciso di tornare in Italia non ci ha pensato molto; aveva nostalgia di casa dopo l'esperienza al Tottenham, voleva ripartire dalla sua zona di confort. De Laurentiis ha fiutato il colpo e l'ha convinto ad accettare il progetto Napoli. Non si sbagliava: l'allenatore ha portato la sua fame di vittoria, ha risolto problemi e malumori, ha preso una squadra che l'anno prima era arrivata al decimo posto e l'ha portata a vincere lo scudetto. Il secondo negli ultimi tre anni. Come un comandante di una nave, non ha mai perso la rotta mettendo sempre più a fuoco l'obiettivo del tricolore.

PERCHE' CONTE E' RIMASTO AL NAPOLI

QUANTO GUADAGNA CONTE - Pur di tornare in Serie A Conte era disposto a fare un sacrificio economico, consapevole che non avrebbe trovato un altro ingaggio come quello che aveva al Tottenham da 9 milioni di euro. Col Napoli ha firmato un contratto con scadenza fissata a giugno 2027 e uno stipendio da 6 milioni di euro più bonus, scattati grazie alla vittoria dello scudetto.

PERCHE' IL NAPOLI HA SCELTO CONTE - L'estate scorsa De Laurentiis ha valutato diversi profili per la panchina: da Pioli a Italiano, passando per Gasperini; alla fine però ha deciso di affondare il colpo sull'ex allenatore della Juventus per tornare a vincere dopo una stagione complicata durante la quale si sono alternati tre allenatori (Garcia, Mazzarri e Calzona). Per farlo ha scelto un tecnico esigente che pretende tanto sia sul mercato che dai suoi giocatori, ma porta sempre risultati. E, a volte, vanno anche oltre ogni aspettativa.