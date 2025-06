David De Gea e la Fiorentina vanno avanti insieme, il portiere spagnolo rinnova con il club viola. Il nuovo accordo ha una scadenza fissata per il 30 giugno 2028, un prolungamento di altri tre anni senza che dover quindi esercitare la clausola di rinnovo automatico fino al 2026 in favore del club. A renderlo noto è stata la stessa società con un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore David De Gea al Club viola fino al 30 giugno 2028. David De Gea, arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato, dopo una carriera divisa tra Atletico Madrid e Manchester United, ha scelto pertanto di continuare il suo percorso in maglia gigliata dopo una stagione, la scorsa, in cui ha difeso la porta della Fiorentina in 42 occasioni, ottenendo 11 clean sheet".

QUANTO GUADAGNA DE GEA DOPO IL RINNOVO CON LA FIORENTINA - La dirigenza e il presidente Commisso hanno voluto premiare il rendimento del portiere ex Manchester United con un prolungamento e adeguamento dell'ingaggio: il nuovo stipendio di De Gea è di 3,5 milioni di euro a stagione più bonus, una cifra superiore rispetto a quanto avrebbe guadagnato se la società avesse fatto scattare la clausola di rinnovo automatico fino al 2026; in quel caso, l'ingaggio sarebbe stato di circa 2,5/2,7 milioni di euro. Le parti però hanno trovato l'intesa per prolungare ancora di più l'accordo che sarebbe scaduto il 30 giugno, respinto quindi l'interesse del Monaco.

DE GEA-FIORENTINA, IL RETROSCENA SULL'ACCORDO - Il ds Pradè l’aveva detto: “Se non si trova l’intesa per il nuovo contratto faremo scattare la clausola e poi discuteremo con calma del futuro”. L’accordo però era quasi totale e ora il giocatore ha messo tutto nero su bianco. Il portiere spagnolo ha deciso di sposare ancora il progetto viola, al termine di una stagione durante la quale ha totalizzato 11 clean sheet in 42 partite considerando tutte le competizioni.