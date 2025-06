Quanto guadagna Doué al Psg

90 minuti per la consacrazione. Anzi, un po' meno: Desiré Doué è uscito al 67' della finale di Champions League tra Psg e Inter tra gli applausi scroscianti dei tifosi francesi all'Allianz Arena. Standing ovation. Il suo, l'ha fatto. Anzi, anche di più: due gol e un assist per affondare la squadra di Inzaghi, mai un giocatore di 19 anni ha fatto così bene in una finale nella storia del torneo. Al suo posto è entrato Barcola col quale è stato in ballottaggio fino alla vigilia, poi Luis Enrique ha deciso di dare fiducia a quel gioiellino che ha fatto impazzire la difesa nerazzurra.

QUANTO VALE DOUE' DOPO LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS COL PSG

QUANTO GUADAGNA DOUE' AL PSG - Arrivato in estate dal Rennes, il Psg ha fatto un investimento di 50 milioni di euro per portarlo alla corte di Luis Enrique che l'ha inserito alla perfezione nella sua idea di calcio: l'unica punta vera, di ruolo, in rosa è Gonçalo Ramos; poco male. L'allenatore spagnolo lì davanti inventa, cambia, inverte, sperimenta... Doué si adatta e rende al massimo. L'estate scorsa ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2029, l'ingaggio è di 6 milioni di euro.

CHI E' DOUE', IL "NEYMAR FRANCESE" DEL PSG - Sì, da piccolo lo chiamavano così: "il Neymar francese" che dribblava chiunque prima di finire in porta col pallone. Talento e qualità, le giovanili del Rennes come garanzia di successo. Da quelle parti sono passati Dembelé - oggi suo compagno al Psg - e Camavinga, andando più indietro nel tempo Wiltord e Gourcuff. Nel 2022 segna in Ligue 1 diventando il primo giocatore classe 2005 ad aver fatto gol nei cinque campionati europei principali (Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna).