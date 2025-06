Dopo due stagioni in Turchia al Fenerbahce, Edin Dzeko torna in Serie A. L'attaccante bosniaco arriva da svincolato alla Fiorentina dopo aver finito il suo contratto con il club gialloblù, i viola hanno superato la concorrenza del Bologna chiudendo per l'arrivo dell'attaccante ex Roma e Inter come richiesto da Stefano Pioli. Il giocatore, infatti, era una delle prime richieste di quello che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, per il quale manca solo l'annuncio ufficiale.

PERCHE' LA FIORENTINA HA PRESO DZEKO

QUANTO GUADAGNA DZEKO ALLA FIORENTINA - Dzeko ha firmato un contratto di un anno con scadenza fissata per giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva in base a un numero minimo di presenze. L'ingaggio di Edin alla Fiorentina è di 1,5 milioni di euro netti che con i bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra può arrivare a un massimo di 1,8 milioni. una cifra leggermente inferiore rispetto a quella proposta dal Bologna, che gli aveva messo sul piatto un annuale da 2 milioni bonus compresi.

I NUMERI DI DZEKO CON IL FENERBAHCE - Mourinho al Fenerbahce non ha mai rinunciato a Edin nonostante l'età (compirà 40 anni a marzo). E lui, rispondeva sempre presente. Nessun giocatore del campionato turco ha fatto più partite di lui considerando tutte le competizioni stagionali: 53 presenze, come il compagno di squadra Dusan Tadic. Inoltre, Dzeko ha segnato 21 gol stagionali superando per la seconda volta consecutiva il tetto delle 20 reti (erano state 25 nel 2023/24); prima di questi due anni in Turchia, c'era riuscito solo una volta quando con totalizzò 24 centri con la Roma nel 2017/18.