Gran parte del merito dell'arrivo di Gian Piero Gasperini a Roma è di Claudio Ranieri, l'ex allenatore giallorosso che ha lasciato il post a Gasp in panchina iniziando una nuova vita da consigliere/consulente dei Friedkin. E, affiancato dal ds Ghisolfi, ha portato avanti in prima persona i colloqui con l'ex tecnico dell'Atalanta per convincerlo ad andare nella capitale. Contatti continui tra due uomini con grande esperienza nel calcio, gli ha spiegato il nuovo piano della società e l'ha convinto a iniziare l'avventura in giallorosso dopo 9 anni all'Atalanta.

COME PUO' GIOCARE LA ROMA CON GASPERINI

QUANTO GUADAGNA GASPERINI ALLA ROMA - La volontà della Roma è quella di fare un progetto a lungo termine con Gasperini, consolidandosi negli anni tra le prime quattro squadre del campionato con l'obiettivo di andare in Champions con continuità. Gasperini ha firmato un contratto di tre anni con scadenza fissata per il 30 giugno 2028; l'ingaggio è di 4 milioni di euro di base fissa più bonus, tra i quali ce ne sono alcuni legati alla qualificazione in Champions League e altri che scatteranno in caso di vittoria dello scudetto.

PERCHE' LA ROMA HA SCELTO GASPERINI

LA GARANZIA RANIERI - Dopo l'incontro a Firenze al quale ha partecipato anche la proprietà, Gasperini si era preso qualche giorno per valutare ogni aspetto del contratto e studiare tutti i dettagli. Tra le promesse c'è quella di essere coinvolto nelle scelte di mercato; la garanzia avuta dall'allenatore si chiama Claudio Ranieri, che dopo aver portato la Roma in Europa League - presa a novembre in una situazione difficilissima dopo l'arrivo di Juric per De Rossi - ha chiuso la sua prima trattativa da consigliere.