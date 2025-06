Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, la Federazione italiana ha voltato pagina scegliendo un nuovo ct: si tratta di Rino Gattuso, che conclusa l'avventura in Croazia sulla panchina dell'Hajduk Spalato era rimasto senza panchina e ha vinto la corsa con Cannavaro e De Rossi. In realtà l'ex centrocampista è sempre stato il favorito per diventare il nuovo allenatore dell'Italia dopo il no di Claudio Ranieri: l'ex tecnico della Roma era il preferito del presidente Gravina, è stato lui in prima persona a contattarlo ma Ranieri ha declinato la proposta spiegando che la sua carriera da allenatore è terminata e vuole rispettare il suo impegno di consulente del club giallorosso, respingendo anche la proposta di un doppio incarico.

PERCHE' L'ITALIA HA SCELTO GATTUSO COME CT

QUANTO GUADAGNA GATTUSO IN NAZIONALE - Così il cerchio si è stretto intorno a Rino Gattuso, scelto dalla Federazione per centrare la qualificazione al prossimo Mondiale 2026, considerato una priorità dopo l'assenza nelle due ultime edizioni (nelle due precedenti siamo usciti al primo turno). Secondo alcune indiscrezione riportate da La Repubblica Gattuso ha firmato un contratto di un anno proprio fino al prossimo Mondiale, l'ingaggio si aggira intorno ai 2 milioni di euro e nello staff potrebbe avere alcuni suoi ex compagni di Nazionale con i quali ha vinto il Mondiale nel 2006 da giocatore.

GATTUSO CT DELL'ITALIA, LE PAROLE DI GRAVINA - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato così la scelta di puntare su Gattuso come nuovo ct: "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica".