Dopo aver portato il Pisa in Serie A, Pippo Inzaghi ha ringraziato tutti e ha lasciato la panchina nerazzurra. Riparte dalla B per provare a centrare un'altra promozione con il Palermo, intanto la società toscana ha scelto Alberto Gilardino per l'obiettivo salvezza. L'ex attaccante è reduce dall'esperienza al Genoa interrotta a novembre scorso con l'esonero dopo un inizio di stagione in salita e al suo posto è arrivato Patrick Vieira. Quello di Gilardino era uno dei nomi nella lista del Parma, che poi ha scelto Carlos Cuesta per il post Chivu.

COME PUO' GIOCARE IL PISA CON GILARDINO

QUANTO GUADAGNA GILARDINO AL PISA - Dopo aver risolto il rapporto col Genoa - la scadenza era fissata per giugno 2026 - Gilardino ha firmato con il Pisa, contratto di due anni con scadenza al 30 giugno 2027. L'ingaggio dell'allenatore è di un milione di euro a stagione, uno stipendio importante per un club neopromosso ma che trasmette anche un segnale di fiducia verso un tecnico che, esclusi quei pochi mesi sulla panchina rossoblù nella scorsa stagione, sta per iniziare il suo secondo campionato di Serie A da allenatore.

LA ROSA DEL PISA - La dirigenza del Pisa è già attiva sul mercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa che ha conquistato la promozione in Serie A, ma ci sono alcuni giocatori-chiave dai quali Gilardino potrebbe ripartire e creare la squadra intorno a loro. Uno di questi è sicuramente Matteo Tramoni, classe 2000 e già nella lista di alcune società di Serie A che hanno chiesto informazioni. Per ora il club nerazzurro ha fatto muro. Così come ha chiuso la porta di fronte ai sondaggi per il danese 2002 Lind e il centrocampista Tomàs Esteves. Da appuntarsi il nome di Samuele Angori, 22 anni a ottobre e uno dei migliori giocatori della scorsa stagione.