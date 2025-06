Dopo aver avuto qualche difficoltà a segnare nella prima parte di campionato, il Milan ha portato in Italia Santiago Gimenez, diventato il nuovo punto di riferimento dell'attacco rossonero. Era seguito già da tempo, i primi contatti sono stati un paio di anni fa e da quel momento i rossoneri non l'hanno mai perso di vista. Nel frattempo l'attaccante messicano ha cambiato agenzia affidandosi a Rafaela Pimenta, grazie anche al suo lavoro il trasferimento al Milan è diventato realtà e il giocatore realizza il desiderio di giocare in rossonero.

QUANTO HA PAGATO IL MILAN GIMENEZ

QUANTO GUADAGNA GIMENEZ AL MILAN - Prima di trovare l'intesa totale con il Feyenoord il Milan aveva già incassato il sì di Gimenez, che con il Milan ha trovato l'accordo per un contratto di quattro anni e mezzo fino al 30 giugno 2029, con ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Dopo una prima proposta respinta, il Feyenoord ha mollato la presa assecondando le ambizioni del ragazzo che voleva venire in Italia, l'allenatore della squadra olandese Brian Priske aveva parlato così: "Capisco che i giocatori abbiano molta ambizione, il fatto che i calciatori vogliano andare nei top club fa parte del calcio; è importante avere ambizione. Il carburante per le persone nello sport è realizzare i sogni, quindi capisco sicuramente Gimenez".

PERCHE' IL MILAN HA PRESO GIMENEZ

LE PRIME PAROLE DI GIMENEZ DA GIOCATORE DEL MILAN - Su Gimenez c'erano anche altri club di Premier League, ma quando si è fatto avanti il Milan Santiago non ha mai avuto dubbi sulla sua scelta. L'attaccante messicano ha spinto molto per venire in Italia, facendo capire anche al Feyenoord che se non l'avessero lasciato andare avrebbe forzato la mano. Partito subito forte con due gol e un assist nelle prime quattro partite di campionato, dopo un periodo di digiuno si è risbloccato nelle ultime giornate.