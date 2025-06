Albert Gudmundsson è rimasto alla Fiorentina, che dopo il prestito della scorsa stagione l'ha preso a titolo definitivo dal Genoa. Il club viola è riuscito a strappare uno sconto di circa cinque milioni di euro per riscattare l'attaccante islandese che non arriva da una grande stagione in viola. Il classe '97, però, a Firenze si è trovato bene e quando c'è stata la possibilità di rimanere ha accettato: vuole riscattarsi e tornare ai livelli visti con la maglia rossoblù. Rispetto a un anno fa in panchina ci sarà Pioli, tornato in Italia dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

QUANTO HA PAGATO LA FIORENTINA PER IL RISCATTO DI GUDMUNDSSON

QUANTO GUADAGNA GUDMUNDSSON ALLA FIORENTINA - Gudmundsson ha firmato un contratto di quattro anni con scadenza prevista per il 30 giugno 2029, l'ingaggio che percepiva nell'anno di prestito è stato confermato alle stesse cifre: circa 2,2 milioni di euro netti a stagione; la spesa al lordo è intorno ai 2,8 milioni. Con queste cifre l'islandese entra nella top five dei giocatori più pagati della rosa, dopo David De Gea - che ha rinnovato recentemente il suo contratto - Robin Gosens, Rolando Mandragora e Moise Kean

I NUMERI DI GUDMUNDSSON - In questa stagione Gudmundsson ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative: 33 partite stagionali considerando tutte le competizioni, delle quali 21 da titolare; 8 gol totali e 3 assist. L'avventura in viola era partita anche bene con una doppietta alla Lazio al debutto con la nuova maglia, tre reti nelle prime tre partite considerando anche quella al Milan. Tra i centri in campionato c'è n'è uno fatto proprio al Genoa, da ex, nella vittoria per 2-1 a febbraio scorso arrivata grazie al gol suo e di Kean.