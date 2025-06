Dopo aver giocato sempre e solo al Verona, Diego Coppola fa le valigia e lascia l'Italia. Il difensore classe 2003 dalla prossima stagione sarà uno dei volti nuovi del Brighton, il primo club a fare una mossa concreta per il giocatore tra tutti quelli che l'avevano segnato in lista. Titolare con l'Under 21, a maggio scorso riceve la prima convocazione in Nazionale A e un mese dopo debutta contro la Norvegia nella gara di qualificazione al Mondiale. Il ct era Spalletti, ma Coppola rimane nei radar azzurri anche nell'era Gattuso.

QUANTO GUADAGNA IL VERONA DALLA CESSIONE DI COPPOLA AL BRIGHTON - Per prendere Coppola il Brighton ha fatto un investimento di 12 milioni di euro totali, così divisi: 10 sono di parte fissa, altri 2 milioni di bonus legati a eventuali obiettivi da raggiungere sia di squadra che individuali. Nelle scorse sessioni di mercato a Coppola si era interessata anche la Lazio ma senza mai fare passi concreti, a lanciarlo a Verona è stato Igor Tudor e per questo negli ultimi mesi Coppola era stato accostato anche alla Juventus.

I NUMERI DI COPPOLA CON IL VERONA - Il Brighton ha portato in Inghilterra quello che probabilmente è uno dei migliori giovani difensori italiani, lascia la Serie A dopo quattro stagione con il Verona durante le quali è cresciuto anno dopo anno trovando sempre più spazio; sempre titolare in questa stagione, ha saltato solo due partite per squalifica e quella con l'Inter per distorsione alla caviglia; l'unica volta che è rimasto fuori per scelta tecnica è stato a ottobre in casa col Monza, e hanno perso 0-3.