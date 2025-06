E' passato un anno e mezzo da quando Dean Huijsen stava per andare al Frosinone, oggi è ufficiale il passaggio al Real Madrid. Sliding door: il difensore spagnolo ha fatto dietrofront all'ultimo andando alla Roma di Josè Mourinho in quella stessa sessione di mercato. Prestito secco dalla Juventus, che a fine stagione l'ha ceduto a titolo definitivo al Bournemouth per poco più di 15 milioni. In Premier League è diventato un titolare fisso e giocatore fondamentale per la squadra di Iraola, ha saltato solo sei partite a inizio stagione segnando 3 gol in Premier League.

QUANTO GUADAGNA LA JUVENTUS DALL'AFFARE HUIJSEN-REAL MADRID - La Juventus ha seguito l'operazione Huijsen al Real Madrid da diretta interessata, perché ha diritto al 10% del valore della cessione. Sul contratto del giocatore col Bournemouth c'è una clausola da 60 milioni di euro, il club inglese non ha voluto venderlo per meno: la Juve guadagnerà 6 milioni.

LA SCELTA DI HUIJSEN - Il giocatore ha sempre manifestato il desiderio di giocare con il Real, tra tutte le squadre interessate a lui ha sempre messo i Blancos al primo posto. Huijsen era anche nella lista di Arsenal, Liverpool, Chelsea e altri club stranieri.