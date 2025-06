È finita l’avventura italiana di Tammy Abraham, che dopo l’ultima stagione giocata in prestito al Milan era rientrato alla Roma ma già sapeva che non avrebbe fatto parte del nuovo progetto targato Gian Piero Gasperini. L’attaccante inglese dalla prossima stagione giocherà nel Beskitas, che nei giorni scorsi ha lavorato in gran segreto con i giallorossi per trovare un accordo definitivo e ora siamo arrivati all’ultima fase formale: visite mediche e firma sul contratto previste nei prossimi giorni.

QUANTO GUADAGNA LA ROMA DALLA CESSIONE DI ABRAHAM AL BESIKTAS - Un’operazione da circa 20 milioni di euro, fondamentali per i giallorossi che stanno provando ad abbattere i paletti del Fair Play Finanziario generando plusvalenze. L’offerta da 20 milioni di euro messa sul tavolo dal Besiktas è la stessa cifra che aveva proposto lo Zenit qualche giorno fa, ma era stato l’attaccante inglese a non accettare la destinazione russa. Stavolta, invece, Tammy ha detto sì al Besiktas per iniziare una nuova avventura; lascia l’Italia e la Roma dove era appena tornato dopo aver giocato l’ultima stagione in prestito al Milan, conclusa con 10 gol e 6 assist considerando tutte le competizioni.

ABRAHAM AL BESIKTAS LIBERA IMMOBILE - Dopo aver valutato altri attaccanti tra i quali anche Taremi, il Besiktas ha deciso di affondare il colpo per Abraham perché tra tutti era quello che convinceva di più. Il suo arrivo in Turchia libera Ciro Immobile, che può così rientrare in Italia e firmare col Bologna col quale ha un accordo verbale di massima: un anno di contratto con opzione per il secondo, l’ingaggio si aggira intorno ai 2 milioni di euro compresi i bonus. Inoltre, Immobile prenderà anche una buonuscita di circa 2/2,5 dal Besiktas per interrompere il contratto con anticipo.