Dopo appena un anno dal suo arrivo nella capitale, la Roma ha ceduto Samuel Dahl al Benfica a titolo definitivo; e, considerando che la seconda parte della scorsa stagione era già in Portogallo in prestito, l'esterno classe 2003 in giallorosso è rimasto davvero poco. Era arrivato nell'estate 2024 per rinforzare la fascia sinistra dopo l'addio di Spinazzola, nelle idee della dirigenza doveva alternarsi con Zalewski nel ruolo di vice Angeliño e piaceva molto a De Rossi. Ma l'esperienza dello svedese in Italia è andata in altro modo, poco spazio e la valigia già pronta a metà stagione, prima dell'addio definitivo qualche mese dopo.

QUANTO GUADAGNA LA ROMA DALLA CESSIONE DI DAHL AL BENFICA - In Portogallo Dahl ha trovato fiducia e continuità: l'impatto è stato positivo e l'allenatore Bruno Lage l'ha alternato sulle due fasce, facendolo giocare sia a destra che a sinistra; le sue prestazioni hanno soddisfatto tutti al Benfica così la società ha deciso di riscattarlo esercitando il diritto come da accordi con la Roma. I giallorossi - che l'avevano pagato 4 milioni - hanno incassato 9 milioni di parte fissa più altri 2 di bonus e il 20% sulla futura rivendita, Dahl ha firmato un contratto fino al 2029 e ha salutato definitivamente la capitale.

I NUMERI DI DAHL CON LA ROMA - Se dovessimo dare un voto all'esperienza di Dahl con la Roma, sarebbe un sv. Senza voto. Impossibile giudicarlo considerando che ha giocato solo 60 minuti totali divisi in tre presenze, più altri 90 con la Primavera a settembre scorso rimanendo in campo per tutta la gara contro la Fiorentina (anche con fascia da capitano al braccio). Il debutto in prima squadra era arrivato a novembre nell'ultima mezz'ora contro il Bologna, poi altri 10 minuti contro il Napoli e 20 negli ottavi di Coppa Italia con la Sampdoria. Lascia la Roma senza aver mai giocato titolare.