Quanto guadagna l'Atalanta dalla cessione di Hateboer al Rennes

Dopo sette anni e mezzo Hans Hateboer lascia l'Italia e l'Atalanta. L'esterno olandese è andato in Ligue 1 al Rennes, un'operazione portata avanti e chiusa dal ds del club francese ex Roma e Milan Fredric Massara che in questa sessione di mercato aveva già pescato dalla Serie A: prima di Hateboer aveva preso Ostigard dal Napoli; e in uscita ha venduto Enzo Le Fée alla Roma. Con la cessione dell'olandese l'Atalanta ha rivoluzionato la fascia destra, che aveva già perso Holm andato al Bologna.

QUANTO GUADAGNA L'ATALANTA DALLA CESSIONE DI HATEBOER - L'Atalanta ha chiuso la cessione di Hateboer al Rennes a titolo definitivo per 3 milioni di euro entrati nelle casse nerazzurre. Una cifra leggermente superiore rispetto a quanto l'avevano pagato nel gennaio 2017 prendendolo dal Groningen, l'unica squadra con la quale l'esterno aveva giocato prima di arrivare a Bergamo e con il quale era in scadenza di contratto.

HATEBOER ALL'ALTALANTA - Hateboer si è presentato all'Atalanta debuttando con un assist per il Papu Gomez nella vittoria contro il Pescara, in nerazzurro ha segnato il primo gol europeo e con la doppietta al Valencia negli ottavi di Champions League diventa il terzo giocatore olandese ad aver fatto due gol in una partita di Champions dopo Seedorf e Van Basten (il settimo in assoluto). Salta tutta la seconda parte del 2022/23, per la rottura del legamento crociato, nella stagione successiva torna in campo e contribuisce alla vittoria dell'Europa League.