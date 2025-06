Quanto guadagna l'Inter al Mondiale per Club

Il primo Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre, sarà il più ricco di sempre. Dal 15 al 13 luglio negli Stati Uniti si affrontano i club più forti al mondo, per l'occasione la Fifa ha messo sul piatto un montepremi totale da 930 milioni di euro; cifra che verrà divisa tra tutte le società che parteciperanno alla competizione. La distribuzione del budget stabilito è suddivisa tra premi garantiti per la partecipazione e quelli legati ai risultati sportivi (chi avanza ai turni successivi incassa). La cifra che incasserà ogni club per la qualificazione al Mondiale per Club è divisa in base all'importanza della squadra a livello sportivo e commerciale.

QUANTO GUADAGNA CHI VINCE IL MONDIALE PER CLUB - Per questo, Juventus e Inter che sono le uniche due squadre italiane a partecipare al Mondiale per Club partono da una base di incassi diversa: i nerazzurri, settimi nel ranking europeo grazie ai risultati raggiunti negli ultimi anni, solo per la partecipazione al torneo guadagnano 24 milioni di euro. C'è la possibilità poi, di aumentare la cifra in base al cammino nella competizione: le vittorie nel girone portano 1,9 milioni a partita, il pareggio 900mila euro; in caso di qualificazione agli ottavi di finale una squadra prenderà 7 milioni, 12,2 se dovesse arrivare ai quarti e 19,5 in caso di semifinale. Un posto in finale vale 27,9 milioni di euro, la vincitrice del torneo ne guadagnerà altri 37,2.

DOVE VEDERE IL MONDIALE PER CLUB - Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito. La gara d’esordio sarà Al Ahly-Inter Miami ed è è prevista nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2 all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.

