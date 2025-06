Un posto nella finale di Champions conquistata dall'Inter grazie al successo contro il Barcellona a San Siro nella semifinale di ritorno - gol decisivo di Frattesi nei supplementari - porta prestigio ma anche soldi. Dopo una doppia sfida storica contro la squadra di Flick, facendo due conti nelle casse nerazzurre emerge il grande guadagno di un club che arriva fino in fondo nella competizione europea più importante. Cifre importanti già messe nelle casse nerazzurre, che potrebbero aumentare ulteriormente in caso di vittoria in Europa.

QUANTO GUADAGNA L'INTER SE VINCE LA CHAMPIONS - In attesa dell'ultimo atto in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, con il percorso fatto in Champions finora l'Inter ha incassato 131,5 milioni di euro: 18,62 sono arrivati solo per aver partecipato alla competizione, 11,7 per il quarto posto conquistato nella fase campionato. Altri 11 sono arrivati come bonus per aver raggiunto gli ottavi di finale, a questi se ne aggiungono altri 12,5 milioni per essere arrivati ai quarti; 15 sono i milioni incassati dopo aver strappato il pass per la semifinale e 18,5 per aver conquistato l'accesso alla finale di Monaco. In caso della vittoria della Champions, entrerebbero altri 6,5 milioni.

INCASSI DA TV E STADIO - Già incassati invece i milioni arrivati dai diritti televisivi pari a 7,36 milioni e la quota europea che corrisponde a 24,02 milioni di euro. Nella gara di ritorno contro il Barcellona dal botteghino sono arrivati 13 milioni, una cifra che supera l'incasso di 12,5 registrato nel derby di Champions contro il Milan nella stagione 2022/23.