Jaka Bijol era stato chiaro già da qualche mese con l'Udinese: voleva andare via. Aveva il desiderio di cambiare aria e fare un’altra esperienza per trovare nuovi stimoli, possibilmente facendo un passo in avanti nella sua carriera. Ci proverà al Leeds, squadra appena promossa in Premier League che per il ritorno nella massima serie inglese si è rinforzata in difesa con l’arrivo dello sloveno classe ‘99. Dopo tre stagioni all’Udinese Bijol saluta così i bianconeri e la Serie A.

QUANTO GUADAGNA L’UDINESE DALLA CESSIONE DI BIJOL AL LEEDS - Un’operazione importante dal punto di vista economico per l’Udinese, che dalla cessione di Bijol ha incassato 22 milioni di euro. Il difensore piaceva da tempo anche all’Inter che ci aveva pensato, ma il Leeds è stato il club più convinto ad affondare il colpo: gli inglesi hanno trovato prima l’accordo con il giocatore e con il suo procuratore, poi si sono seduti a parlare con l’Udinese; dopo la prima proposta andata a vuoto, la seconda è stata quella decisiva.

CHI SARÀ IL SOSTITUTO DI BIJOL ALL’UDINESE - Nell’ultima stagione Bijol è stato titolare fisso dell’Udinese di Runjaic indossando anche la fascia da capitano nella seconda parte della stagione, da marzo in poi. 37 partite totali tra campionato e Coppa Italia, alle quali si aggiungono anche due gol - uno per competizione - e due assist tutti in Serie A. Per sostituire lo sloveno, l’Udinese ha preso Nicolò Bertola, classe 2003 ex Spezia arrivato a parametro zero: cinque anni di contratto.

QUANTO HA PAGATO L'UDINESE BERTOLA

PERCHE' L'UDINESE HA PRESO BERTOLA