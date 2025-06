Tre giorni prima della scadenza del contratto, il Napoli ha annunciato il rinnovo di Alex Meret. Solo un passaggio formale, l'ultimo step di un processo iniziato mesi fa quando l'agente del giocatore aveva iniziato i colloqui con i dirigenti azzurri per il prolungamento. La società non ha mai pensato di perdere il portiere classe '97, l'idea è sempre stata di andare avanti nel segno della continuità, confermando tra i pali il giocatore che è stato tra i protagonisti dei due scudetti conquistati negli ultimi tre anni.

QUANTO GUADAGNA MERET DOPO IL RINNOVO CON IL NAPOLI - Meret ha rinnovato il contratto per due anni, la nuova scadenza è fissata per il 30 giugno 2027 e il club ha deciso di aumentargli l'ingaggio come riconoscenza per quanto fatto in queste stagioni: il nuovo stipendio del portiere azzurro è di 2 milioni di euro netti a stagione ai quali si aggiungeranno anche alcuni bonus legati al raggiungimento di obiettivi sia personali che di squadra, fino a un massimo di 2,5 milioni tra parte fissa e variabile.

I NUMERI DI MERET CON IL NAPOLI - Nessun portiere ha mantenuto la porta inviolata più volte di Alex Meret nei cinque maggiori campionati europei nel 2024/25 (16, come Svilar della Roma); inoltre, Meret non ha mai fatto meglio in una stagione di Serie A (16 clean sheet anche nel 2022/23). Nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23) Alex Meret è il portiere che ha parato più rigori in Serie A (5). Nell'ultima stagione, in cui la formazione di Antonio Conte ha vinto il Tricolore, Meret ha saltato solo 4 partite di campionato - giocando più di 3000 minuti.