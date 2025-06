A fine giugno il Monaco ha piazzato la scommessa di mercato: Paul Pogba. Sì, proprio lui. E' tornato, is back. A due anni dall'ultima partita riparte dalla "sua" Francia, lì dove sente aria di casa e prova a ritrovare un po' di serenità. Arriva al Monaco da svincolato, due anni di contratto con scadenza fissata per giugno 2027 e lacrime di gioia al momento della firma: sui canali social del club francese è stato pubblicato un video di Pogba che si commuove di fronte al contratto.

PERCHE' IL MONACO HA PRESO POGBA

QUANTO GUADAGNA POGBA AL MONACO - Il Monaco ha deciso di puntare su Pogba dopo una serie di colloqui durante i quali il giocatore si è detto motivato a tornare ad alti livelli. Due anni di contratto e 4 milioni di euro netti d'ingaggio totale, 2 milioni la prima stagione e 2 la seconda. Dopo aver toccato cifre altissime ai tempi della Juventus, il valore di mercato attuale del cartellino di Pogba si aggira intorno ai 5 milioni di euro; una valutazione drasticamente scesa rispetto a qualche anno fa, la causa principale sono i due anni da svincolato di Paul che ha giocato la sua ultima partita nel settembre 2023: ultima mezz'ora in un Empoli-Juventus entrando al posto di Miretti.

COME CAMBIA IL CENTROCAMPO DEL MONACO CON POGBA - Il Monaco di Adolf Hutter gioca un 4-2-3-1 nel quale Pogba potrebbe trovare spazio sia nei due mediani davanti alla difesa - ipotesi più probabile - che sulla linea dei trequartisti (più difficile). Tra i centrocampisti della rosa c'è Denis Zakaria, anche lui ex Juve, e occhio al classe 2004 Lamine Camara che arriva da una stagione positiva in Ligue 1. Pogba punta a un posto da titolare nella formazione-tipo, più facile trovare spazio davanti alla difesa che sulla trequarti dove ci sono Ben Seghir,Minamino, Golovin, Embolo e Akliouche.