Almeno un sacrificio, il Milan, l'aveva messo in conto. La mancata qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League voleva dire la cessione di un top player, a maggior ragione dopo che la squadra non ha strappato il pass per nessuna competizione europea del 2025/26. Gli incassi che non sono arrivati dall'eventuale accesso ai tornei europei, sarebbero entrati dall'addio di un giocatore-chiave.

QUANTO GUADAGNA IL MILAN DALLA CESSIONE DI REIJNDERS

QUANTO GUADAGNA REIJNDERS AL MANCHESTER CITY - Ed ecco che, allora, Tijjani Reijnders ha firmato con il Manchester City: nella giornata di domenica 8 giugno il centrocampista olandese ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza fissata per il 30 giugno 2030; l'ingaggio dell'ex Az Alkmaar si aggira intorno ai 7 milioni di euro, quasi il doppio dello stipendio che prendeva al Milan.

PERCHE' IL MILAN HA VENDUTO REIJNDERS

LA TRATTATIVA MILAN-MANCHESTER CITY PER REIJNDERS - Il Manchester City ha voluto chiudere la trattativa in pochi giorni per avere Reijnders a disposizione per il Mondiale per Club, nel quale la squadra di Guardiola è stata inserita nel gruppo G insieme a Juventus, Al-Ain e i marocchini del Casablanca. Il centrocampista olandese è sempre stato l'obiettivo principale del City in quel ruolo, l'altro rinforzo in vista del torneo che si giocherà negli Stati Uniti è Rayan Aït-Nouri preso dal Wolverhampton.

MILAN, NON SOLO REIJNDERS: ALTRE DUE CESSIONI TOP - Reijnders, però, non è l'unico top player che può lasciare il Milan. Su Mike Maignan è sempre vivo l'interesse del Chelsea nonostante l'ultima offerta sia lontana dalla richiesta dei rossoneri, sullo sfondo ci sono altri club della Premier League e non solo. L'altro nome caldo in uscita è quello di Theo Hernandez: il Milan ha un accordo con l'Al-Hilal per 30 milioni, ma il giocatore non è convinto della destinazione e sta prendendo tempo; nei giorni scorsi, il suo agente ha avuto colloqui con l'Atletico Madrid ma l'offerta dei Colchoneros per il suo cartellino è considerata ancora troppo bassa dal club rossonero.