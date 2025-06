In questa stagione Mile Svilar è uno dei portieri con il miglior rendimento in Italia. Probabilmente è uno di quelli che è cresciuto di più da agosto a oggi. Classe '99, è arrivato nell'estate 2022 su richiesta di Mourinho e dopo un anno da vice Rui Patricio si è preso la porta giallorossa senza più lasciarla. La svolta è arrivata con De Rossi che lo promuove a titolare sia in campionato che in Europa: da quel momento è cresciuto sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto in personalità e leadership.

QUANTO GUADAGNA SVILAR NELLA ROMA - Un'operazione importante di mercato considerando che è arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Benfica che l'aeva preso dall'Anderlecht quando aveva 18 anni. Oggi Svilar con la Roma ha un contratto in scadenza a giugno 2027, l'ingaggio è di 1 milione di euro più bonus concordati al momento della firma del portiere tre anni fa. A oggi tra le parti c'è una situazione aperta legata al rinnovo: i contatti vanno avanti da tempo, ma ultimamente la trattativa sta rallendando, la volontà della Roma è di alzargli lo stipendio al momento però c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Intanto Svilar sta attirando l'attenzione di top club.

CHI VUOLE SVILAR - Il giocatore a Rom a sta bene e non ha mai manifestato la volontà di lasciare la capitale, con il passare del tempo sta diventando un giocatore importante per la squadra di Ranieri e l'obiettivo del quarto posto passa anche dalle sue parate. Detto questo, Chelsea e Bayern Monaco sono due delle società che hanno mandato osservatori in Italia per farlo monitorare da vicino. I giallorossi non stanno pensando di venderlo, ma essendo arrivato a zero potrebbero prendere in considerazione eventuali offerte considerate importanti per poter fare una plusvalenza piena.