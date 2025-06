Quanto ha guadagnato l'Inter in Champions

Un finale amaro per l'Inter, come in un film horror. La trama l'ha scritta Luis Enrique, attori protagonisti i suoi talenti del Psg che hanno fatto girare la testa alla squadra di Inzaghi: i nerazzurri hanno perso 0-5 nell'ultimo atto della Champions League, mai una squadra aveva subito una sconfitta così pesante in finale nella storia della competizione. A distanza di tre settimane hanno giocato la miglior partita - la semifinale di ritorno contro il Barcellona a San Siro - e la peggiore, la disfatta di Monaco di Baviera con i parigini.

QUANTO HA GUADAGNATO L'INTER DALLA CHAMPIONS LEAGUE - Una magra consolazione per i nerazzurri arriva dagli incassi: considerando tutto il percorso fatto dall'Inter in Champions, la società ha guadagnato 131,5 milioni di euro. 18,62 sono arrivati solo per aver partecipato alla competizione, 11,7 per il quarto posto conquistato nella fase campionato. Altri 11 sono arrivati come bonus per aver raggiunto gli ottavi di finale, a questi se ne aggiungono altri 12,5 milioni per essere arrivati ai quarti; 15 sono i milioni incassati dopo aver strappato il pass per la semifinale e 18,5 per aver conquistato l'accesso alla finale di Monaco. Sfumati, invece, gli altri 6,5 che sarebbero arrivati in caso di vittoria del trofeo.

INCASSI DA TV E STADIO - Già incassati anche i milioni arrivati dai diritti televisivi pari a 7,36 milioni e la quota europea che corrisponde a 24,02 milioni di euro. Nella gara di ritorno contro il Barcellona dal botteghino sono arrivati 13 milioni, una cifra che ha superato l'incasso di 12,5 registrato nel derby di Champions contro il Milan nella stagione 2022/23.