La prima partita del Bayern Monaco al Mondiale per Club è stata la gara d'esordio di Jonathan Tah con il Bayern Monaco. Il difensore tedesco è arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto col Bayer Leverkusen, la squadra di Kompany ha vinto la concorrenza di altre società e nella scelta del giocatore è stato decisivo proprio il ruolo che vuole dargli il nuovo allenatore nella stagione 2025/26: il classe '96 avrà un posto da titolare nella nuova difesa del Bayern, e già nella partita contro Auckland il tecnico ha confermato la sua decisione facendolo partite subito dal primo minuto.

QUANTO HA PAGATO IL BAYERN MONACO PER AVERE TAH AL MONDIALE PER CLUB - In teoria, Tah sarebbe stato a disposizione del Bayern solo a partire dal 1° luglio prossimo, il giorno successivo alla scadenza del suo contratto con il Leverkusen prevista per il 30 giugno. Kompany però lo voleva subito in vista del Mondiale per club, così il Bayern ha pagato un indennizzo di 800mila euro al Leverkusen per anticipare il suo arrivo. La cifra può arrivare fino a 1 milione, in base ai risultati della squadra nel torneo.

TAH SUBITO DECISIVO AL DEBUTTO COL BAYERN MONACO - Schierato subito titolare nel 4-2-3-1 col quale il Bayern Monaco si è presentato al debutto nel Mondiale per Club, Tah è stato piazzato al centro della difesa vicino a Stanisic con Boey a destra e Guerreiro sull'altra fascia. E l'ex Leverkusen è stato subito decisivo dopo appena sei minuti: il difensore ha fatto la sponda di testa a Coman per la rete del vantaggio tedesco contro Auckland.

