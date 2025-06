L'avventura di Joao Felix al Milan non è andata come la società rossonera si aspettava. E, forse, aveva previsto un rendimento diverso anche il giocatore portoghese. Arrivato a gennaio, l'idea era quella di affiancarlo a Santiago Gimenez per un attacco formato da due top player. Il risultato però non è stato quello sperato, perché l'avventura rossonera dell'ex attaccante dell'Atletico Madrid non è mai decollata davvero. Pochi alti e molti bassi nella sua esperienza italiana, prima di essere rispedito al Chelsea per fine prestito senza che il Milan avesse mai pensato a una possibile permanenza del giocatore in rossonero.

QUANTO HA PAGATO IL MILAN JOAO FELIX - Joao Felix era arrivato in Italia in cerca di riscatto dopo le ultime stagioni nelle quali non era riuscito a trovare continuità, in rossonero voleva essere protagonista per guadagnarsi la fiducia dell'allenatore e della società nonostante fosse arrivato solo a titolo temporaneo: il Milan aveva fatto un investimento di circa 2 milioni di euro per prenderlo in prestito secco fino a giugno senza né diritto né obbligo di riscatto. Inoltre, i rossoneri hanno pagato anche l'intero ingaggio del giocatore da 3 milioni. Un affare totale da 5 milioni, una scommessa persa dietro alla quale c'era la regia di Jorge Mendes.

I NUMERI DI JOAO FELIX CON IL MILAN - E pensare che l'esperienza di Joao Felix al Milan non era partita neanche male, l'attaccante portoghese parte subito titolare e dopo una fase di rodaggio trova anche i primi numeri: assist con il Lecce in campionato e il gol contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. E' la prima rete in rossonero, a fine stagione saranno appena tre: a quella in coppa vanno aggiunte altre due in campionato, nella penultima giornata ancora contro i giallorossi e all'ultima con il Monza, in quello che formalmente è stato il centro dell'addio. L'unico passaggio decisivo rimarrà quello contro il Lecce, le presenze totali tra campionato e coppa saranno 19 molte delle quali da subentrato.