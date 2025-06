Un fiorentino, per la Fiorentina. Tifoso viola nato a Massa, Jacopo Fazzini corona il sogno di una vita. Nel cassetto le foto di lui da piccolo in maglia viola, il presente parla di un trasferimento dall'Empoli alla Fiorentina ufficializzato negli ultimi giorni del mese di giugno. Il club viola ha affondato il colpo su Fazzini anticipando la concorrenza di altre società tra le quali, su tutte, la Lazio: il giocatore è un pallino di Sarri che l'aveva chiesto già nella sua prima esperienza sulla panchina biancoceleste, ma Pradè è andato fino in fondo chiudendo l'operazione con l'Empoli.

QUANTO HA PAGATO LA FIORENTINA FAZZINI - Una volta trovato l'accordo tra club, per il ragazzo è stata una formalità accettare la proposta del club per il quale ha sempre fatto il tifo. Per portare Fazzini in viola la Fiorentina ha fatto un investimento di 10 milioni di euro totali, 9 di parte fissa e 1 milione di bonus legato a obiettivi personali e di squadra. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2030, lascia così l'Empoli per la prima volta nella sua carriera.

IL RUOLO DI FAZZINI ALLA FIORENTINA - Fazzini è un centrocampista duttile che si può adattare in più ruoli i mezzo al campo, un jolly per Pioli che può essere schierato da mezz'ala se dovesse giocare in un reparto a tre o a cinque, da mediano davanti alla difesa ma anche da trequartista a supporto delle punte. L'ultima stagione di Fazzini è stata condizionata da alcuni problemi fisici che l'hanno fermato prima tra novembre e dicembre, poi da febbraio a fine marzo; nel 2024/25 in campionato ha totalizzato 20 presenze e 4 gol, alle quali si aggiungono altre 2 partite e 2 reti in Coppa Italia.